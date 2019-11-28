رئيس أورانج: وضع الشركة المالي أصبح يسير بخطى ثابتة

أعلن ياسر شاكر الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة "أورنج مصر"، أن الشركة أصبح وضعها المالى يسير بخطى ثابتة وأفضل نحو الأمام.





وأشار فى لقائه الإعلامى مع محررى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه لأول مرة منذ عدة سنوات تتخطى "أورنج" حاجز الخسارة وتبدأ فى الربح.





ولم يفصح رئيس أورانج عن أرقام ولكنه وصف الوضع الحالي بأن الشركة أصبحت تكسب وتحقق أرباحا ومستمرة فى هذا المنوال مرجعا ذلك إلى أسباب كثيرة أولها الاهتمام دائما بتطوير كل الخدمات وتطوير الشبكات وإرضاء العملاء بشكل مستمر .





وقال إن الشركة اهتمت بعدة محاور خلال عام 2019 وعلى رأسها المسئولية المجتمعية والتحول الرقمي والاستثمار فى الشبكات بشكل أوسع .





وأضاف أن الشركة سوف تشارك فى مشروع هام للنقل الجماعى من حيث توفير جميع الإمكانيات التكنولوجية الخاصة بالمشروع والتسهيل على المواطنين استخدامه بشكل يسير.