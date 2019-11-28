إيديهم أطول.. مصطفى الفقي: نسبة الفساد في قطاع المرأة أقل من الرجل ..فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمحلل السياسي، إن نسبة الفساد في قطاع المرأة أقل بكثير من الرجال سواء الفساد المالي والإداري، متابعا "الرجل إيده أطول".





وأضاف مصطفى الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المرأة ليس لديها القدرة والجرأة على الاختلاس بنفس درجة الرجل، لأن الرجل لديه الجرأة وقابل للإفساد أكثر من المرأة.





وأشار مصطفى الفقي، إلى أن عدد الوزارات السيدات لتولي مناصب بالدولة مهم جدا، وهذه من الخطوات الجيدة في المجتمع، منوها بأنه في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يوجد 4 وزراء من السيدات وهذا شيء كان لافتا.





وأشار مصطفى الفقي، إلى أن من يعد نفسه سياسيا يتولى منصبا، وتنتهي مقولة "من طلب المنصب لا يناله"، مؤكدا أن تولي المرأة والأقباط مناصب بالوزارات مؤشر للسلام الاجتماعي والتسامح واتساع الرقعة التي يهتم بها الرئيس في أشياء كثيرة.





ولفت إلى أن تجربة السيدات في الوزارات حققت نجاحا لافتا، منوها بأن الشخص يمكن أن يكون ناجحا في الحياة العامة، لكنه لا يصلح في المنصب الوزاري وقد لا يحقق النتائج المطلوبة، والعكس صحيح، بعض الأشخاص نجحوا بعد توليهم المناسب.