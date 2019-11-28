بعد إحراز هدف وصناعة هدفين في شباك بروسيا دورتموند البرغوث يتصدر تويتر.. ومغردون: ميسي لديكم لا خوف عليكم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #ميسي بعد انتهاء لقاء برشلونة وبروسيا دورتموند في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وكانت أبرز التعليقات:
هدف و2 اسيست ومستوى فردي عظيم
مباراة من ميسي تغنيك عن مواسم بعض الانديه
عمر كرة القدم ممتد
لأكثر من 120 عام ..
ميسي قدر يختصر لنا كل معانيها وتفاصيلها الجميلة بسنوات معدودة فقط !!
لمن انقول لكم ميسي فوق النقد . تعترضون
ميسي لا يمرر ل غريزمان ميسي عندة مشاكل مع غريزمان والخ الخ
لا يوجد لاعب اكثر كرما من ميسي سواء ل كرة القدم ام ل برشلونة قدم كل ما يملك ولا زال للتاريخ بقية . فقط عاشق الكتلان وكرة القدم الحقيقي يعرف من هو ميسي. البقية دخلاء
#ميسي يصنع الأول ل سواريز ..
ميسي يسجل الهدف الثاني ..
ميسي يصنع الثالث ل غريزمان
ميسي رقص كل لعيبة درتموند
ميسي من ركله حره ترتطم بالعارضه
ميسي يقول الجسد لا يرحم بسن معين ، هذا والله هو اللي ما يرحم احد ❤️💙
2 أسيست فقط
تفصل الأسطورة ليونيل ميسي عن كونه أكثر من صنع اهداف في تاريخ كرة القدم.
#ميسي دائما لا يعترف بالمنطق .. قصير لكنه أعلى من الجميع
حروف الهجاء كلها ماتوصف سحره 💙❤
#ميسي
#برشلونه_دورتموند ميسى لديكم ولا 🔥خوف عليكم