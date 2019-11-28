بعد إحراز هدف وصناعة هدفين في شباك بروسيا دورتموند البرغوث يتصدر تويتر.. ومغردون: ميسي لديكم لا خوف عليكم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #ميسي بعد انتهاء لقاء برشلونة وبروسيا دورتموند في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وكانت أبرز التعليقات:





‏هدف و2 اسيست ومستوى فردي عظيم

مباراة من ميسي تغنيك عن مواسم بعض الانديه





‏عمر كرة القدم ممتد

لأكثر من 120 عام ..

ميسي قدر يختصر لنا كل معانيها وتفاصيلها الجميلة بسنوات معدودة فقط !!





‏لمن انقول لكم ميسي فوق النقد . تعترضون

ميسي لا يمرر ل غريزمان ميسي عندة مشاكل مع غريزمان والخ الخ

لا يوجد لاعب اكثر كرما من ميسي سواء ل كرة القدم ام ل برشلونة قدم كل ما يملك ولا زال للتاريخ بقية . فقط عاشق الكتلان وكرة القدم الحقيقي يعرف من هو ميسي. البقية دخلاء





‏‎#ميسي يصنع الأول ل سواريز ..

ميسي يسجل الهدف الثاني ..

ميسي يصنع الثالث ل غريزمان

ميسي رقص كل لعيبة درتموند

ميسي من ركله حره ترتطم بالعارضه

ميسي يقول الجسد لا يرحم بسن معين ، هذا والله هو اللي ما يرحم احد ❤️💙





‏2 أسيست فقط

تفصل الأسطورة ليونيل ميسي عن كونه أكثر من صنع اهداف في تاريخ كرة القدم.





‏‎#ميسي دائما لا يعترف بالمنطق .. قصير لكنه أعلى من الجميع





‏حروف الهجاء كلها ماتوصف سحره 💙❤

‎#ميسي ‎



