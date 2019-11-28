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رياضة

بعد إحراز هدف وصناعة هدفين في شباك بروسيا دورتموند البرغوث يتصدر تويتر.. ومغردون: ميسي لديكم لا خوف عليكم

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:43 ص
ميسي
ميسي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #ميسي بعد انتهاء لقاء برشلونة وبروسيا دورتموند في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وكانت أبرز التعليقات:

‏هدف و2 اسيست ومستوى فردي عظيم
مباراة من ميسي تغنيك عن مواسم بعض الانديه

‏عمر كرة القدم ممتد 
لأكثر من 120 عام .. 
ميسي قدر يختصر لنا كل معانيها وتفاصيلها الجميلة بسنوات معدودة فقط !!

‏لمن انقول لكم ميسي فوق النقد . تعترضون 
ميسي لا يمرر ل غريزمان ميسي عندة مشاكل مع غريزمان والخ الخ 
لا يوجد لاعب اكثر كرما من ميسي سواء ل كرة القدم ام ل برشلونة قدم كل ما يملك ولا زال للتاريخ بقية . فقط عاشق الكتلان وكرة القدم الحقيقي يعرف من هو ميسي. البقية دخلاء

‏‎#ميسي يصنع الأول ل سواريز ..
ميسي يسجل الهدف الثاني .. 
ميسي يصنع الثالث ل غريزمان
ميسي رقص كل لعيبة درتموند
ميسي من ركله حره ترتطم بالعارضه
ميسي يقول الجسد لا يرحم بسن معين ، هذا والله هو اللي ما يرحم احد ❤️💙

‏2 أسيست فقط
تفصل الأسطورة ليونيل ميسي عن كونه أكثر من صنع اهداف في تاريخ كرة القدم.

‏‎#ميسي دائما لا يعترف بالمنطق .. قصير لكنه أعلى من الجميع

‏حروف الهجاء كلها ماتوصف سحره 💙❤
‎#ميسي ‎

‏‎ ‏‎#برشلونه_دورتموند ميسى لديكم ولا 🔥خوف عليكم
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