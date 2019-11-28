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مرأة

بفستان أخضر قصير.. ليلى علوي بإطلالة تكشف عن زيادة وزنها

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:19 ص
ليلي علوى
ليلي علوى
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هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانة القديرة ليلي علوى، أثناء مشاركتها مساء أمس، الأربعاء، فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 41.

ظهرت ليلى علوي، فى الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا أخضر قصيرًا يصل أعلى الركبة، كما اتسم التصميم بأكمامه غير التقليدية، وقد كشف فستان ليلى علوى عن زيادة وزنها.

وانتعلت ليلى علوى حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وأمسكت بكلتش أسود أيضًا مزين ببعض التطريزات البسيطة، وتزينت بمجوهرات فخامة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت الفنانة القديرة ليلى علوى على خصلات شعرها المموجة المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

بفستان أخضر قصير.. ليلى علوي بإطلالة تكشف عن زيادة وزنها
بفستان أخضر قصير.. ليلى علوي بإطلالة تكشف عن زيادة وزنها
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