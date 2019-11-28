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رياضة

بص في ورقتك.. سيف زاهر يوجه نصيحة لـ مسؤولي الكرة المصرية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:29 ص
سيف زاهر
سيف زاهر
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ياسمين تيسير
وجه الإعلامي سيف زاهر، رسالة لـ مسؤولي وجماهير الكرة من أجل إصلاح أحوال الرياضة في الفترة القادمة، والارتقاء بمستوى الدوري الممتاز.

وأكد سيف زاهر، في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أن الجميع عليه دور هام من أجل تحسين مستوى الدوري، مشددا على أن الإعلام الرياضي يجب أن يقوم بدوره بشكل محايد وسليم. 

وأضاف سيف زاهر، أن مسؤولي الكرة المصرية يجب أن يتخذوا عددًا من القرارات الحاسمة بلا تردد أو تراجع، مضيفًا أن الجماهير عليها أن تجدد الثقة في الحكام المصريين والاستعانة بهم في جميع مباريات الدوري الممتاز. 

وتابع سيف زاهر، أن " كل واحد لازم يبص فى ورقته بس علشان منظومة الكرة تتصلح".

وأكمل سيف زاهر، أنه لا يجوز أن تشتعل أزمة كل فترة ويتم تبادل السباب والاتهامات بين مسؤولي فرق الدوري الممتاز.

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