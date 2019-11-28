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مرأة

ما الذي يحدث لجسمك عند الوصول للوزن المثالي؟

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:52 ص
ما الذي يحدث لجسمك
ما الذي يحدث لجسمك عند الوصول للوزن المثالي ؟
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رضوى حسام
بالطبع هناك كثيرون يرغبون في الوصول للوزن المثالي رغبةً منهم للوصول إلى أفضل شكل جذاب، لكن ما لا يعرفه العديد من الأفراد أن الوصول للوزن المثالي يعمل على منع ظروف صحية معينة حسب ما ذكره موقع "health line" مثل أمراض القلب، السكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم.

إذا كنت تعتني بنفسك، فبالوصول للوزن المثالي يمكنك أن تبقي الكولسترول وضغط الدم في نطاق آمن، لأن هذا يحافظ على تدفق الدم بسلاسة ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يمكن أيضًا أن يساعد النشاط البدني المنتظم والنظام الغذائي المناسب إلى الوصول للوزن المثالي الذي يعمل على منع مجموعة كبيرة من المشكلات الصحية مثل:-

•متلازمة الأيض
•داء السكري
•كآبة
•أنواع معينة من السرطان
•التهاب المفاصل
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