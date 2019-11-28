نائب محافظ المنوفية: الرئيس السيسي قال لنا هتتعذبوا ومش عايز استعجال.. فيديو

قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال حديثه إليهم رغبة الدولة في بناء المستقبل، بتوسيع قاعدة القيادات الشبابية في المناصب التنفيذية.





وأضاف محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن "الرئيس السيسي قال لنا أنتوا هتتعذبوا وهتنزلوا وهتتحركوا وأنا مش طالب استعجال ولكنني أطلب دراسة".





وتابع محمد موسى، "نجاح تجربة الشباب كنواب للمحافظين والوزراء سيتم التوسع فيها، لتمكين الشباب في المناصب التنفيذية القيادية، ومهما كانت الموارد كثيرة هي محدودة بالنسبة إلى احتياجاتنا في ظل الزيادة السكانية".





ونوه محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، بأن اختيارات نواب المحافظين شملت عددا من شباب البرنامج الرئاسي، تنسيقية الأحزاب والسياسيين ومختلف التوجهات والأطياف داخل مصر.





في صدد ذلك، أشاد نائب محافظ المنوفية "محمد موسي"، بدور الحكومة والقيادة السياسية في اختيار الكوادر النابغة والمتميزة في مجالها.