صدمت جمهورها بميلادها الـ 66.. ابنتا نور الشريف تحتفلان بـ بوسي وظهور خاص لشقيقتها نورا





وظهرت بوسي في الصور بدون مكياج مما ظهر عليها علامات الكبر وبجوارها نورا وحضر الاحتفال كل من ابنتيها مى وسارة والإعلامية بوسى شلبى.



وتلقت بوسى عدة تعليقات على الصورة منها "شكلها كبرت بس لسه جميلة" وتعليق آخر "صورة العائلة الجميلة يغيب عنها الراحل نور الشريف".



يذكر أن الفنانة بوسى كان آخر أعمالها مسلسل ”قيد عائلي” بطولة عزت العلايلي، بوسي، هالة فاخر، صلاح عبدالله، سيمون، ميرفت أمين، ميرهان حسين، محمد نجاتي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، إخراج تامر حمزه.

صدمت الفنانة بوسى جمهورها بصورة لها مع عائلتها أثناء احتفلالهم بعيد ميلادها الـ 66 وظهرت بجوارها شقيقتها الفنانة المعتزلة نورا فى ظهور نادر لها.ونشرت بوسى صورة من الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.