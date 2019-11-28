ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصري يكشف سر عدم توثيق عقد إسلام صلاح وموعد انتهاء الأزمة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:16 ص
فريق المصري
فريق المصري
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد محمد الخولي، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن أزمة إسلام صلاح نجم الفريق الأول سيتم حسمها في الأسبوع المقبل عقب عقد جلسة مع اللاعب وتوثيق عقده رسميا.

وأضاف محمد الخولي، في تصريحات لـ قناة "تايم سبورت"، أن مجلس إدارة النادي متمسك ببقاء إسلام صلاح، مشددا على أنه ابن من أبناء النادي، كما أنه تربى داخل أسوار النادي البورسعيدي.

وتابع محمد الخولي، أن الأزمات يجب أن تحل داخل النادي وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن عقد اللاعب لم يكن قد تم توثيقه بسبب أزمة القائمة واكتمالها بـ 30 لاعبا.

وأكمل محمد الخولي حديثه، أنه لولا أزمة القائمة لكان تم توثيق العقد، وأنه لا يوجد أي أزمة أو خلاف مع اللاعب.

وأضاف أنه سيتم الاتفاق خلال الجلسة على الأمور المادية والإعلان وقتها عن تفاصيل الاتفاق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة حول إيقاف كهربا وتغريمه ماليا بسبب الزمالك

ترشيحاتنا

حكم الشرع في الولادة الطبيعية على يد طبيب من أهل الكتاب؟

مزارع روسي استخدم النظارات لزيادة الحليب.. والحكومة تثبت نجاح فكرته

عقب الهزيمة أمام إنبي.. حلمي طولان يكشف سر أزمة الزمالك أمام فريقه

شبهي فعلا | رضوى الشربيني تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة .. شاهد

المحافظون الجدد يتحدثون لـ صدى البلد.. محافظ كفر الشيخ الجديد: عملي في الشارع ولا أقبل الاستثناءات.. ومحافظ القليوبية: مكتبى مفتوح ولن يغلق فى وجه مواطن

في الذكرى الثالثة لرحيلها.. زيجات شادية المعلنة والسرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزارع روسي استخدم النظارات لزيادة الحليب.. والحكومة تثبت نجاح فكرته

مش بالسن.. صور تكشف أناقة مها أبو عوف في عيد ميلادها

دمر حياتي.. مقطع فيديو لحصان يتسبب في محاكمة امرأة وزوجها