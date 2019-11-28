المصري يكشف سر عدم توثيق عقد إسلام صلاح وموعد انتهاء الأزمة

أكد محمد الخولي، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن أزمة إسلام صلاح نجم الفريق الأول سيتم حسمها في الأسبوع المقبل عقب عقد جلسة مع اللاعب وتوثيق عقده رسميا.





وأضاف محمد الخولي، في تصريحات لـ قناة "تايم سبورت"، أن مجلس إدارة النادي متمسك ببقاء إسلام صلاح، مشددا على أنه ابن من أبناء النادي، كما أنه تربى داخل أسوار النادي البورسعيدي.





وتابع محمد الخولي، أن الأزمات يجب أن تحل داخل النادي وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن عقد اللاعب لم يكن قد تم توثيقه بسبب أزمة القائمة واكتمالها بـ 30 لاعبا.





وأكمل محمد الخولي حديثه، أنه لولا أزمة القائمة لكان تم توثيق العقد، وأنه لا يوجد أي أزمة أو خلاف مع اللاعب.





وأضاف أنه سيتم الاتفاق خلال الجلسة على الأمور المادية والإعلان وقتها عن تفاصيل الاتفاق.