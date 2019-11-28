محطات الوقود في لبنان تبدأ إضرابا مفتوحا الخميس

تبدأ محطات الوقود في لبنان إضرابا مفتوحا على مستوى البلاد الخميس، وسط أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها لبنان خلال عقود.





وقالت نقابة أصحاب الوقود في لبنان إن قرار الإضراب جاء بسبب لخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار - الضروري لاستيراد الوقود - في السوق الموازية.





وتتقاضى المحطات ثمن الوقود بالليرة لكنها تدفع لمستوردي الوقود من القطاع الخاص بالدولار.



