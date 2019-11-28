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أخبار العالم

محطات الوقود في لبنان تبدأ إضرابا مفتوحا الخميس

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تبدأ محطات الوقود في لبنان إضرابا مفتوحا على مستوى البلاد الخميس، وسط أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها لبنان خلال عقود.

وقالت نقابة أصحاب الوقود في لبنان إن قرار الإضراب جاء بسبب لخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار - الضروري لاستيراد الوقود - في السوق الموازية.

وتتقاضى المحطات ثمن الوقود بالليرة لكنها تدفع لمستوردي الوقود من القطاع الخاص بالدولار.

وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية، المصدر الوحيد للدولار لمعظم المستوردين منذ اندلاع الاحتجاجات، لتصبح أقل بنحو 40 بالمئة عن السعر الرسمي الثابت عند 1507.5 ليرة للدولار منذ 1997، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
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