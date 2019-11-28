مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 -11 -2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 28-11-2019، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات بطولة الدوري الأوروبي والدوري الممتاز.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الخميس 28-11-2019، في التقرير التالي..



مواعيد الدوري الأوروبي:



فريق بشيكتاش التركي X سلوفان براتيسلافا السلوفاكي - 19:55 مساءا - BEIN SPORTS 8

فريق سيلتك X فريق رين - 22:00 مساءا - BEIN SPORTS 1

فريق ارسنال X آينتراخت فرانكفورت - 22:00 مساءا - BEIN SPORTS 1

فريق سبورتينج لشبونة X بي إس في آيندهوفن - 22:00 مساءا - BEIN SPORTS 5

فريق سبورتينج براجا X وولفرهامبتون - 19:55 مساءا - BEIN SPORTS



مواعيد مباريات الدوري الممتاز



طلائع الجيش X الانتاج الحربي - 5:00 مساءا - تايم سبورت





