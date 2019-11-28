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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 -11 -2019 والقنوات الناقلة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:11 ص
فريق ارسنال
فريق ارسنال
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ياسمين تيسير
تقام اليوم الخميس 28-11-2019، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات بطولة الدوري الأوروبي والدوري الممتاز.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الخميس 28-11-2019، في التقرير التالي..

مواعيد الدوري الأوروبي:

فريق بشيكتاش التركي X سلوفان براتيسلافا السلوفاكي - 19:55 مساءا - BEIN SPORTS 8
فريق سيلتك X فريق رين - 22:00 مساءا - BEIN SPORTS 1
فريق ارسنال X آينتراخت فرانكفورت - 22:00 مساءا - BEIN SPORTS 1
فريق سبورتينج لشبونة X بي إس في آيندهوفن - 22:00 مساءا - BEIN SPORTS 5
فريق سبورتينج براجا X وولفرهامبتون - 19:55 مساءا - BEIN SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الممتاز

طلائع الجيش X الانتاج الحربي - 5:00 مساءا - تايم سبورت


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