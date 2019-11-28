حلمي طولان يكشف عن نصيحته لـ أسامة جلال.. وحقيقة مطالبته بالانضمام للزمالك

كشف حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، عن نصيحته لـ أسامة جلال نجم الفريق والمنتخب الأولمبي عقب تألقه مع الفراعنة خلال مباريات بطولة أمم أفريقيا والتتويج بها.





وأكد حلمي طولان، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، أنه حذر أسامة جلال من الحديث حول العروض المقدمة لضمه خاصة عقب إعلان كل من الأهلي والزمالك عن رغبتهما في ضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأضاف حلمي طولان أنه لم يطلب من اللاعب إطلاقا الانضمام لـ الزمالك بدلا من الأهلي، مشددا على أنه طلب من اللاعب التزام بالصمت فقط.





وتابع حلمي طولان أن رحيل اللاعب من عدمه هو مسؤولية مجلس الإدارة، كما أن دوره يقتصر على الكشف عن حاجة الفريق إليه من عدمها أما العروض والتفاصيل فلا تعنيه.



