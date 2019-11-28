في عيد ميلاده.. ناصر القصبي يهاجم صدام حسين لهذا السبب

يحتفل اليوم الفنان السعودى ناصر القصبى بعيد ميلاده وهو يعد أيقونة الكوميديا فى السعودية حيث قدم العديد من الأعمال السعودية التى تظل فى وجدان المشاهد العربى.





وأثار الممثل السعودي الشهير ناصر القصبي جدلا واسعا، بإطلاقه تغريدة غامضة حول رئيس النظام السابق صدام حسين، وغزو الكويت.





وغرد القصبي، عبر موقع (تويتر)، قائلًا "منو أشار على صدام دخول الكويت- جورج براون مستشار صدام في السبعينات – مخطط من 75 لغزو الكويت ليش انتظر إلى عام 90".





وأضاف "أولا ما كان رئيس، كان يردة الشاة، والشايب (يقصد ح البكر) هو اعتقد أن الحرب الإيرانية لا تزيد عن أسبوع، واللي غشه بيها، بوختيار أبو عليفة، على كيفه ح علوي برنامج أرشيف".





وسخر ناشطون من القصبي، قائلين بأسلوب تهكمي إنه ربما كان متعاطيا مادة ما أثرت عليه، في إشارة إلى غموض التغريدة، وعدم تمكن أحد من تفسيرها.



