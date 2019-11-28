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فن

علي ربيع يشوق جمهوره للعرض الأخير من مسرح مصر بالأغنية الختامية.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:50 ص
علي ربيع
علي ربيع
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مصطفى كرم
شارك الفنان علي ربيع جمهوره بفيديو جديد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر علي ربيع مع أصدقائه بمسرح مصر وهم يغنون الأغنية الختامية للعرض الأخير بالموسم السابع والأخير بالمسرح.

وعلق علي ربيع علي الفيديو، "#مسرح_مصر من كواليس اغنيه العرض الأخير من الموسم الأخير ١٣٠ مسرحية ٧ سنين الحمد لله المسرح مفهوش كرسي فاضي وان شاء الله علي خير في حاجات احلي واجمل مستنينكوا نحتفل معاكو في المسرح الخميس والجمعة والسبت #علي_ربيع". 

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" منورين " و" بالتوفيق ان شاء الله في الجاي " و" هتوحشونا "و" اداء جميل بالتوفيق". 

يذكر أن فرقة مسرح مصر قد أعلنت أن الموسم السابع الذي عرض في عيد الأضحي الماضي، سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.
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