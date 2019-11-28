عقب الهزيمة أمام إنبي.. حلمي طولان يكشف سر أزمة الزمالك أمام فريقه

أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، أن فريق الزمالك كبير وعريق وهزيمته للمباراة أمام فريقه بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز سيجتازها.





وأضاف حلمي طولان، في تصريحات لـ قناة "إم بي سي مصر"، أن الفرق الكبرى مثل الأهلى والزمالك لن تهتز بهزيمة أو تعادل، مشددا على أن أزمة الزمالك ليست بسبب الهزيمة أمام فريقه.





وتابع حلمي طولان، أن أزمة الزمالك بسبب سوء التعامل مع لاعبي الفريق إضافة إلى كثرة التصريحات المسيئة لـ جميع أعضاء الفريق.





وأكمل حلمي طولان، أن لاعبي الزمالك نفسيا تعاني داخل الفريق لعدم حصولها على مقابل مادي يجبرها على التركيز فقط مع الفريق.





وأضاف حلمي طولان، أن مباريات الدوري الممتاز تحمل الكثير من المفاجآت وتحصيل نقاط لأي فريق سيكون أمرا صعبا.



