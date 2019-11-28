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اقتصاد

عيار 21 يسجل 653 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الخميس

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:39 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الخميس 28-11-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 653 جنيهًا.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الخميس، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 653 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 746جنيهًا.

وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 560 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 435 جنيها.


وسجل السعر العالمى للذهب 23209 جنيهًا للأوقية.

وسجل سعر الجنيه الذهب 5224 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات ،أمس ،الأربعاء، وفقد جاذبيته كملاذ آمن مع ارتفاع الدولار والأسهم الأمريكية، وتعرض المعدن للضغط مع ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة مع التفاؤل التجاري وبعد بيانات اقتصادية.
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