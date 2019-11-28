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اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الخميس

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:38 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الخميس 28 -11-2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.

وسجل الريـال السعودي اليوم، الخميس ، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 52.80 جنيه للشراء و 53.23 جنيه للبيع.

بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.70 جنيه للشراء و42.03 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية و الدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.
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