أسعار العملات العربية اليوم الخميس

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الخميس 28 -11-2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.



وسجل الريـال السعودي اليوم، الخميس ، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.



وسجل الدينار الكويتي نحو 52.80 جنيه للشراء و 53.23 جنيه للبيع.



بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.70 جنيه للشراء و42.03 جنيه للبيع.



ويتحدد سعر صرف العملات العربية و الدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.