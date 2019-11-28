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رياضة

عمار حمدي يكشف عن أي الفرق يفضل الانضمام إليها حال رحيله عن الأهلي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:21 ص
عمار حمدي
عمار حمدي
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ياسمين تيسير
أكد عمار حمدي نجم فريق الأهلي والمنتخب الأوليمبي، أن الفريق يمتلك العديد من النجوم الجيدين الذين تعلم منهم الكثير خلال فترة لعبه مع الفريق.

وأضاف عمار حمدي في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أن صالح جمعة نجم مميز ويخوض المران بجدية شديدة، مشيرا إلى أنه لا يعلم سر عدم مشاركته مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتابع عمار حمدي أن سعد سمير أيضا يخوض المران بجدية ويقدم أداء رائعا، مشددا على أنه تعلم الكثير منه منذ انضمامه للفريق.

وأكمل عمار حمدي أنه بفضل الرحيل لـ فريق الاتحاد السكندري أو انبي حال عدم مشاركته مع الأهلي، وأن الاتحاد السكندري فريق كبير وذو شعبية ضخمة. 

وأضاف عمار حمدي أن حلمي طولان المدير الفني لإنبي من أفضل المدربين الذين تعلم منهم كثيرا.
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