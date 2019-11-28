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أخبار العالم

المسماري: الجيش الليبي يطرد الجماعات الإرهابية التى اقتحمت حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:17 ص
المسماري
المسماري
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أعلن المتحدث باسم القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن المجموعات المسلحة التي اقتحمت حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد انسحبت من الحقل باتجاه مشروع تساوه الزراعي بعد تلقيهم ضربة جوية قوية.

وقال المسماري، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن مقاتلات سلاح الجو الليبي نفذت غارات جوية استهدفت مليشيات طرابلس اقتحمت حقل الفيل النفطي، موضحا :" بعد اقتحام عصابة إرهابية مسلحة تابعة لمليشيات طرابلس حقل الفيل النفطي توجهت مقاتلات السلاح الجوي للمنطقة، وشنت غارات على المجموعة المارقة، وتمكنت من تدمير عدد خمس آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة وتجمع عناصر إرهابية تخريبية".

ونوه الناطق باسم القيادة العامة إلى أن "التعزيزات العسكرية لازالت تصل تباعا لطرد ما تبقى من مخربين بالحقل". الذي أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وقف الإنتاج فيه إلى حين وقف العمليات العسكرية وخروج الأفراد العسكريين من الحقل.

ومن جانبه، أكد آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الليبي العميد خالد المحجوب، هروب المجموعة الإجرامية من حقل الفيل النفطي، بعد وصول تعزيزات عسكرية لقوات الجيش هناك ، مضيفا أن قوات الجيش الآن تلاحق هذه المجموعات الإجرامية للقضاء عليها.

وأضاف أن الجماعات الإجرامية انتظرت حلول الليل حتى تسهل عليها عملية الحركة والهروب وسط الصحراء، وخوفا من استهداف مقاتلات سلاح الجوي لهم أثناء فرارهم.
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