اليمن: مقتل 3 حوثيين و14 آخرين في منطقة الجاح جنوب الحديدة

أحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني محاولة استحداث موقع جديد من قبل الميليشيات الحوثية على خطوط التماس في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة ، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر من الحوثيين وإصابة 14 آخرين.



وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان له نقلته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس، إن فريق المهام الخاصة رصد ووثق تحركات لعناصر الميليشيات الحوثية كانت تحاول استحداث موقع بالقرب من مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح مديرية بيت الفقيه، كما رصدت تحرك طقم يحمل رشاشا عيار 14.5 كانت الميليشيات تحاول نصبه في الموقع المستحدث.



وأكد أنه تم التصدي بقوة لمحاولة الميليشيات، وتدمير الطقم المحمل بالأسلحة والمتجه إلى منطقة الموقع المستحدث.



وتتهم القوات المشتركة - التي تضم عناصر من قوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف العربي - ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمواصلة التصعيد والخروقات المستمرة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ نهاية ديسمبر الماضي، وتنتقد القوات المشتركة ما وصفته بـ " صمت " الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وبعثة المراقبة على استمرار هذه الخروقات الحوثية التي قالت إنها تهدد بنسف عملية السلام.



