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حوادث

القبض على شخصين بحوزتهما 54 فرش حشيش أثناء استقلالهما سيارة ملاكي على طريق البحر الأحمر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:34 ص
صدى البلد
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خالد رياض
ألقت الخدمات الأمنية علي طريق "سوهاج – البحر الاحمر" القبض علي شخصين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي وبحوزتهما ٥٤ فرش حشيش مخبأة بداخلها، وزنت الكمية المضبوطة، ٩.٥ كيلو جرام، واعترف المتهمين بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد بتمكن مشرف خدمات البحث الجنائي بالطريق الصحراوي الشرقي" البحر الأحمر"، وضابط مباحث القطاع الرابع من ضبط كلًا من "عاطف. ج. ا" ٢٢ عاما عامل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، وعلى. م. ع. م" ٣٠ عاما حاصل على دبلوم صناعه ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، والسابق اتهامه فى قضية" نصب" وبحوزتهما ٥٤ فرش فرش لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 9.5 كيلو جرام تقريبا ومبلغ مالي ٣٠٠٠ جنيه، و٢ هاتف محمول اثناء استقلالهما سيارة ملاكي قيادة الثاني بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرض المتهمين علي النيابة العامة.

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