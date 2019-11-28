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توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 28 - 11- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:32 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة بالبلاد اليوم، الخميس 28- 11- 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء الموافق 28 -11- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى

القاهرة 16 24

شبين الكوم 16 24

طنطا 15 23

دمنهور 13 23

الإسكندرية 12 23

بلطيم 12 23

مطروح 13 22

السلوم 12 22

سيوة 08 22

بورسعيد 16 22

دمياط 15 22

الزقازيق 15 25

الإسماعيلية 14 25

السويس 14 24

العريش 15 24

رفح 15 23

رأس سدر 18 23

نخل 09 21

نويبع 22 25

طابا 16 22

كاترين 09 21

الطور 20 26

شرم الشيخ 19 25

الغردقة 20 26

مرسى علم 20 26

الفيوم 15 24

بنى سويف 15 24

المنيا 12 24

أسيوط 13 25

سوهاج 13 25

قنا 13 26

الأقصر 13 26

أسوان 14 27

أبو سمبل 19 27

الوادي الجديد 14 27

شلاتين 20 28

أبو رماد 21 28

حلايب 23 26

رأس حدربة 23 25
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