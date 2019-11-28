طرح كيب حلق معي لـ هشام خرما وميريل مختار

طرح اليوم على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية أحدث فيديو كليب للموسيقار هشام خرما والمطربة الصاعدة ميريل مختار وهو بعنوان "حلق معى" والكليب باللغة العربية الفصحى، كتب كلماته الكاتبة نسمة الشاذلى وقام بوضع الألحان والتوزيع الموسيقى هشام خرما، والفيديو كليب من إخراج أحمد قدرى وهشام خرما.



تم تحضير وإعداد الكليب للتصوير فى 6 شهور حيث قام خرما باختيار الفكرة ومكان التصوير وأشرف على التنفيذ.. وقد تم التصوير فى صحراء مدينة الفيوم واستغرق يومين، وتم عمل المونتاج والمراحل النهائية فى شهر ونصف الشهر.



وصرح الموسيقار هشام خرما بأنه أراد أن يقدم فى هذا العمل الفنى- "حلق معى" - أسلوبه الخاص، ورؤيته الفنية الموسيقية المعروفة من خلال شكل غنائى جديد، تكون كلماته باللغة العربية الفصحى، ومعاني كلماته تعكس مفهوم الحرية وعدم التقيد بالحدود.



وأشار إلى آنه أراد أيضا أن يصبح عملا متوازنا ومتكافئا فنيا، مع صوت جديد يتناسق ويتناسب مع العناصر السابقة، حتى تكتمل حالة من الإبداع الفنى تصل إلى الجمهور بسلاسة وانسيابية.



الموسيقار هشام خرما تعاون من قبل مع نسمة الشاذلى فى ثلاث أعمال غنائية هى "سهلة وبسيطة" و"شوف بقلبك" و"يومين" ولأول مرة فى التعاون الرابع بينهما أن يكون عملا باللغة العربية الفصحى وهو "حلق معى" بناء على رغبته.



ويسعى شام خرما لدعم وتقديم عدد من المواهب الصاعدة فقدم من قبل المنشد عبد الرحمن رشدى والمطربة نسمة هركى، وهذه المرة فى فيديو كليب "حلق معى" يقدم المطربة الصاعدة ميريل مختار التى استمع إليها فى أحد الأعمال التى نشرتها على السوشيال ميديا، واقتنع بها وبإمكانياتها، وتم التواصل بينهما واتفقا على التعاون سويا..



تقول كلمات "حلق معى":..



كن كالطير يحلق فى السماء



بلا قيود بلا حدود



حرا طليقا يسافر كما يحلو له



وإلى موطنه يعود