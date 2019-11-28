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فن

«مزيكا» تحتفل بعيد ميلادمحسن جابر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:47 ص
عيد ميلاد محسن جابر
عيد ميلاد محسن جابر
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قسم الفن
احتفلت أسرة شركة "مزيكا" فى جو ملئ بالود والمرح بعيد ميلاد المنتج محسن جابر، داخل مقر الشركة .


فوجئ المنتج الكبير بتجمع العاملين لتهنئته بهذه المناسبة وسط حالة من البهجة والسعادة.

وحرص جابر على شكرهم جميعا وقال إنهم أسرته الممتدة وأساس النجاح المستمر للشركة وأكد سعادته بهذه المفاجأة.

كانت كرّمت هيئة الترفيه بالسعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، المنتج محسن جابر في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه المقام بالرياض ضمن موسم الرياض الترفيهى بحصوله على جائزة تقديرًا لإنجازاته وتاريخه في مجال الموسيقى والغناء.
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