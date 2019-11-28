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أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الخميس 28 -11- 2019

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:47 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الخميس 28 – 11- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضروات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضروات اليوم في مصر

الطماطم: 4.5 جنيه
البطاطس: 8 جنيهات
فلفل رومي ألوان: 17 جنيها
خيار: 4 جنيهات
فاصوليا: 10 جنيهات
الملوخية : 5 جنيهات
القلقاس: 8 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

الكمثرى : 15 جنيها
رمان: 7.5 جنيه
جوافة: 5 جنيهات
تفاح مصري 10 جنيهات
تفاح أمريكي: 20 جنيها
الموز : 10 جنيهات
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