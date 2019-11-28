الدولار يسجل 16.05 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 28-11- 2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الخميس 28 -11-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية، على النحو التالي:



سعر الدولار الأمريكي



سجّل سعر الدولار اليوم، الخميس 28 -11-2019 بيعا 16.15 جنيه، وشراءً 16.05 جنيه.



سعر اليورو



سجل سعر اليورو اليوم، الخميس 28-11-2019 بيعا 17.81 جنيه، وشراءً 17.69 جنيه.



سعر الجنيه الإسترليني



سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الخميس 28 -11-2019 بيعا 20.72 جنيه، وشراءً 20.60 جنيه.



سعر الين اليابانى "100"



سجل سعر الين اليابانى "100"، اليوم الخميس 28 -11-2019 للبيع 14.87 جنيه، للشراء 14.77 جنيه.



سعر الفرنك السويسرى



سجل سعر الفرنك السويسرى، اليوم، الخميس 28-11-2019 بيعا 16.20 جنيه، وشراءً 16.09 جنيه.