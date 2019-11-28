إضرام النار في قنصلية إيران بالنجف.. والصين تندد بسياسة أمريكا في الشرق الأوسط.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بحركة المحافظين الجديدة في مصر، وأبرزت قيام متظاهرين عراقيين بإضرام النار في القنصلية الإيرانية بالنجف، كما تابعت تلويح فرنسا بإعادة عقوبات كانت مفروضة على إيران.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن 16 محافظًا جديدًا، و23 نائب محافظ، اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن حركة تغيير في صفوف المحافظين، تعد الأكبر. وشملت التعيينات الجديدة، 7 سيدات في موقع نائب المحافظ، فيما لوحظ أن كل النواب الجدد من الشباب، ما يرفع التمثيل النسائي والشبابي، في منصب نائب المحافظ.



وكلف الرئيس المحافظين ونوابهم خلال اجتماعه بهم، ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، مشددًا على أن مصر تنتظر الكثير من التفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء.



ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن الدولة لا يمكن لها أن تبقى مكتوفة الأيدي، أمام حالات قطع الطرق والتهديد، وتعطيل الدراسة والجامعات من قبل المتظاهرين، منذ الأول من الشهر الماضي، محذرًا من صدام أهلي خطير إذا انهار النظام العام في البلاد، فيما قتل متظاهران اثنان وسط تواصل الاضطرابات الأمنية.



وقال رئيس الوزراء، في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت أول من أمس، ووزعت فقرات منها أمس، إن «الناس تريد أن تعود إلى مصالحها لأنها تضررت كثيرًا، والدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الأمور، وإلا سينهار النظام العام، وإذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع، لأنه سيحدث هناك صِدام أهلي خطير».



وبحسب موقع "24" الإخباري، أضرم متظاهرون مناهضون للحكومة العراقية في وقت متأخر من أمس الأربعاء النار في القنصلية الإيرانية في النجف جنوبي العراق. وقال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما تشير تقارير إلى مقتل اثنين من المتظاهرين. وأعلنت شرطة محافظة النجف الاشرف فرض حظر التجوال في المحافظة وحتى إشعار آخر.



وقالت صحيفة "الاتحاد" إن الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري دعا أمس الأربعاء مواطنيه إلى "الوقوف إلى جانب وطنهم" عبر المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية. وطمأن الفريق في خطابه أمام قادة الجيش، الجميع بأن الانتخابات "ستجرى في جو من الديمقراطية الحقة".



دوليًا، ذكرت "الخليج" أن الصين نددت، أمس الأربعاء، بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ووصفتها بأنها «أنانية»، ملقية باللوم على واشنطن في زعزعة الاستقرار في المنطقة. وقال تشن شياو دونج مساعد وزير الخارجية الصيني: «إن الولايات المتحدة، القوة العظمى الوحيدة في العالم والقوة ذات النفوذ الهائل في المنطقة، اتبعت سياسة أنانية أحادية الجانب».



ونقلت "الإمارات اليوم"، عن نائب رئيس الوزراء التركي السابق، علي باباجان، تحذيره من مخاطر «حكم الرجل الواحد»، وقال إنه يتطلع إلى تشكيل حزب سياسي جديد بنهاية العام، ليتحدى حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال باباجان، لتلفزيون «خبر ترك» أول من أمس، في أول مقابلة على الهواء منذ استقالته من العدالة والتنمية: «رأينا أن تركيا دخلت نفقًا مظلمًا، مع تزايد مشكلاتها في كل قضية كل يوم».



وقالت "البيان" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون أقره الكونجرس لدعم متظاهري هونج كونج، في تحد للصين. ويتطلب ذلك التشريع مراجعة سنوية لمعرفة ما إذا كانت هونج كونج مستقلة بالشكل الكافي عن بكين لتبرير وضعها التجاري الخاص.



وبحسب موقع "24"، هددت فرنسا، الأربعاء، بالعودة إلى آلية منصوص عليها في الاتفاق الموقع عام 2015 حول الملف النووي الإيراني، تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات ارتكبتها إيران. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الجمعية الوطنية: "ثمة (انتهاك إيراني) إضافي كل شهرين بحيث أننا نتساءل حاليًا، وأقول ذلك بصراحة، حول العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق".