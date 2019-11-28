خيمة اعتصام ضد نتنياهو في القدس| تفاصيل

ذكرت القناة 13 العبرية، أن البروفيسور يورام يوفال، أقام خيمة اعتصام، اليوم الأربعاء، ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في حديقة الاستقلال بمدينة القدس.



ونشرت القناة مقطع فيديو، يظهر يوفال وهو يقيم خيمة اعتصام في حديقة الاستقلال بالقدس، وعلّق عليها العلم الإسرائيلي وبعض اللافتات، وذلك احتجاجًا على ما أسماه "نهج الكراهية والتحريض الذي يبديه نتنياهو وتصرفاته".



يشار إلى أن عالم الاجتماع الإسرائيلي يورام يوفال، كان قد شن هجومًا لاذعًا على نتنياهو، في مقال نشره بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، وقال فيه: إن "نتنياهو يمتاز بعدد من الصفات الحصرية عن سواه من المرشحين الإسرائيليين، فهو: بخيل، كذاب، فاسد، جبان، متباكٍ؛ هذا ليس تحليلًا سيكولوجيًا لشخصيته، وإنما مؤشرات تصدر عن سلوكياته العملية، فالأقوال والأفعال الصادرة عنه تؤكد ذلك كما قرأناها وسمعنا عنها طيلة السنوات الماضية"، وفق تعبيره.



وفى سياق منفصل اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، 5 شبان فلسطينيين، خلال حملة اعتقالات، نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.







وقالت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الخميس، إن الجيش اعتقل من وصفتهم بالمطلوبين، مشيرةً الى تحويلهم للتحقيق في إسرائيل.



وأضافت الصحيفة، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت الليلة قرية بيت كاحل قضاء الخليل، وقامت بهدم 4 منازل لأسرى فلسطينيين من القرية.



وزعمت الصحيفة، أن هدم المنازل، جاء بسبب مشاركة أصحابها، في قتل الجندي الإسرائيلي، "دفير سروك"، عند مستوطنة جوش عتسيون، قبل 3 شهور.



وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن مواجهات اندلعت الليلة، بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، بقرية بيت كاحل بالخليل.