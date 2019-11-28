ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد أبو العينين: لا يعقل أن تُبنى الأمم في الخارج بأموال العرب.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:57 ص
ابو العنين
ابو العنين
Advertisements
قسم التوك شو
قال محمد أبو العينين، رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: "إننا نعرف تماما الدور الحيوي لمجلس الوحدة الاقتصادي العربي وما خطط له من مستقبل مستغلة فيه القدرات الكاملة للاتصال العربى".

وأضاف محمد أبو العينين، خلال كلمته بالاجتماع الدورى الـ51 للاتحادات العربية القومية المتخصصة، الذى أذاعه برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الاتحادات بلغت 74 اتحادا، وكلها مكلفة بخدمة الأمة العربية، لافتا إلى أنه إذا لم يكن لنا نصيب حيوي كبير فى الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة فقد حان الوقت الآن لبناء الكيان في الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أن الثورة الصناعية الرابعة لا تتحقق إلا بحشد الموارد العربية وتكاملها في إطار الاكتفاء الذاتى لكل مشروعاتنا الحيوية التى يمكن أن تعمل فيها القيمة المضافة لمواردنا الطبيعية والبشرية.

وأكد رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنه لا يعقل أبدا أن تهاجر أموال العرب لبناء دول أخرى فلابد من الاندماج العربي، موضحًا أنه آن الأوان لبناء كيان قوي لأمتنا العربية يندمج مع الثورة الصناعية الرابعة من خلال حشد الموارد العربية وتكاملها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخميس.. انطلاق المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول بالقاهرة

مسئول عربي: القيادة المصرية استطاعت إرساء دعائم الأمن والاستقرار لهذا البلد العظيم

أبو العينين يترأس الدورة الــ 51 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة

اليوم.. انطلاق المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول بالقاهرة

قلبي يدمي.. محمد أبو العينين: سيأتي يوم تحرر فيه الإرادة العربية فلسطين.. فيديو

أبو العينين: تحرير فلسطين بالإرادة العربية مهما كان الثمن.. فيديو

ترشيحاتنا

امرأتان عافاهما الله من نزول دم الحيض.. الإفتاء تكشف عنهما |فيديو

أمينة كرم مطربة طيور الجنة تثير الجدل بعد خلعها الحجاب

5 دقائق واكون فى البيت.. آخر مكالمة لطالبة المرج بسنت ممدوح لأسرتها قبل اختفائها.. فيديو وصور

سعد سمير و20 مليون جنيه مقابل ضم أسامة جلال من إنبي لـ الأهلي.. تفاصيل

أنهار الدم.. ارتفاع عدد قتلى العراق إلى 13 شخصا في ساعات

فيديوجراف| ابنة عامر منيب تفجر مفاجاة في ذكرى وفاته

AdvertisementS

نشرة الفن.. زيجات شادية المعلنة والسرية.. وصدمة ياسمين صبرى.. وقبلة منة شلبى

تريند الفن | 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله.. سمية الألفي تتحدث عن شقاوة أحمد الفيشاوي وزوجته ترد

في عيد ميلاد بوسي.. أول ظهور لـ رامي بركات شقيق هيثم أحمد زكي بعد رحيله

«الشيء من مأتاه لا يستغرب».. رسالة مثيرة من الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

عمار حمدي يكشف كواليس حديثه مع فايلر وشوقي غريب

بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي

في عيد ميلاد شقيقتها.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

بفستان أخضر قصير.. ليلى علوي بإطلالة تكشف عن زيادة وزنها

أخبار الرياضة.. قرب رحيل ميتشو عن الزمالك.. سعد سمير و20 مليون مقابل أسامة جلال.. تعليق تركي آل شيخ على إساءة مرتضى منصور

بكاء الإعلامية منى الشاذلي على الهواء.. اعرف السبب

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

سعد سمير و20 مليون جنيه مقابل ضم أسامة جلال من إنبي لـ الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديفليه أم مهرجان | شاهد كل صور رانيا يوسف في القاهرة السينمائي

شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض

جاجوار تطرح XE موديل 2020 في مصر.. السعر والمواصفات