محمد أبو العينين: لا يعقل أن تُبنى الأمم في الخارج بأموال العرب.. فيديو

قال محمد أبو العينين، رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: "إننا نعرف تماما الدور الحيوي لمجلس الوحدة الاقتصادي العربي وما خطط له من مستقبل مستغلة فيه القدرات الكاملة للاتصال العربى".



وأضاف محمد أبو العينين، خلال كلمته بالاجتماع الدورى الـ51 للاتحادات العربية القومية المتخصصة، الذى أذاعه برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الاتحادات بلغت 74 اتحادا، وكلها مكلفة بخدمة الأمة العربية، لافتا إلى أنه إذا لم يكن لنا نصيب حيوي كبير فى الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة فقد حان الوقت الآن لبناء الكيان في الثورة الصناعية الرابعة.



وأشار رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أن الثورة الصناعية الرابعة لا تتحقق إلا بحشد الموارد العربية وتكاملها في إطار الاكتفاء الذاتى لكل مشروعاتنا الحيوية التى يمكن أن تعمل فيها القيمة المضافة لمواردنا الطبيعية والبشرية.



وأكد رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنه لا يعقل أبدا أن تهاجر أموال العرب لبناء دول أخرى فلابد من الاندماج العربي، موضحًا أنه آن الأوان لبناء كيان قوي لأمتنا العربية يندمج مع الثورة الصناعية الرابعة من خلال حشد الموارد العربية وتكاملها.

