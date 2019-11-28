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محافظات

حركة المحافظين.. كورنيش النيل والصرف الصحي.. ملفات شائكة تواجه محافظ سوهاج الجديد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:47 ص
الصرف الصحي
الصرف الصحي
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خالد رياض
أعلنت حركة المحافظين أمس، الأربعاء، وأدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأصبح الشعب السوهاجى فى انتظار وترقب لوصول المحافظ الجديد اللواء طارق الفقي، والذي كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي.

وعلى الرغم من أن محافظة سوهاج حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية خلال الفترة الماضية وزارها الرئيس مرتين متتاليتين وافتتح خلالها مشروعات عملاقة فى البنية التحتية وأخرى سياحية إلا أن المحافظة تحتاج إلى العديد من الخدمات في مختلف القطاعات.
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ولكن هناك بعض المشاكل البارزة في المحافظة، أهمها مشروع كورنيش النيل الغربي، والذي يستمر العمل به منذ 4 سنوات ولم يتم الانتهاء منه إلى الآن، وتسبب إغلاق شارع الكورنيش في اختناقات مرورية طوال تلك السنوات وبخاصة عندما بدأ العمل في إنشاء كوبري الثقافة لتضاف أزمة مرورية أخرى في المحافظة.

وتواجه الفقي، مشكلة عجز المعلمين في إدارات المحافظة الجنوبية في مراكز المنشأة، والبلينا والعسيرات وجرجا ودار السلام، وتكدس المعلمين في إدارة سوهاج وإدارة أخميم، ولا يوجد توزيع عادل للمعلمين في المحافظة، بسبب نقل المعلمين من الإدارات الجنوبية إلى الإدارات الشمالية.

وتواجه المحافظ الجديد مشاكل في الصرف الصحي لعدم اكتمال عدة مشروعات في مراكز دار السلام والمنشأة وساقلته، ويعاني القاطنين في تلك المناطق من مشاكل متفاقمة بسبب طفح مياه البيارات في الشوارع وبخاصة في مدينة المنشأة والتي بدأ العمل في مشروع الصرف الصحي بها منذ عام ٢٠٠٣ ولم يتم الانتهاء من المشروع حتى الآن.

تواجه الفقي مشاكل في الصحة، ووجود عجز كبير في الأطباء في الوحدات الصحية، وعدم توزيع الأطباء بشكل عادل في المستشفيات المركزية على مستوى المحافظة وغياب الأطباء المستمر عن العمل وعدم وجود رقابة قوية على المستشفيات، فضلا عن مشاكل نقص أسرة العناية المركزة.

كما تنتظر المحافظ مناطق عشوائية وقرى أكثر فقرا ويوجد بالمحافظة 14 منطقة عشوائية تم تطوير منطقتين فقط منهم، كما أن المحافظة يوجد بها ٦٢ قرية ضمن القرى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية، لم يتم تنفيذ أي برامج تطوير في تلك القرى، وكل ما تم اتخاذه قرارات وخطط على الورق.

يذكر أن اللواء الفقي تقلد عددًا من المناصب أهلته لهذا المنصب الرفيع، حيث عمل بمنصب مساعد الوزير للأمن المركزي، وذلك في حركة تنقلات الداخلية في مارس 2019.

ترأس اللواء طارق الفقي عددًا من المجموعات القتالية التي شاركت في المداهمات والحملات والتأمين أمام المنشآت العامة والخاصة والبنوك والسجون وأقسام الشرطة ودور العبادة، فضلًا عن استكمال دورها في مشاركة باقي قطاعات الوزارة حملات المداهمات.

كما كان أحد قادة غرف عمليات تأمين احتفالات المصريين باحتفالات ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث حرص هو وعدد من القادة على خروج اليوم هائدًا بلا أية خسائر أو حدوث أي شيء من دوره إضفاء الخوف أو القلق على جموع المصريين.
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