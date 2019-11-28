إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

أصيب 13 شخصًا، اليوم، الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبلي بوابة الكريمات بـ 15 كيلو بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.



وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "سميرة عبد المنعم، 45 سنة، ومقيمة أبو صالح مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى، مصطفى ربيع عويس 20 سنة، سوهاج، سائق مصابًا بسجحات بالجسم، فريدة على أحمد 45 سنة، ومقيمة بأبو صالح مصابة بسجحات بالجسم، شوقيه عبد الحليم أحمد، 60 سنة، ومقيمة بقرية الدوالطة بمركز بني سويف، مصابة بجرح قطعي بالوجه، عبد الباقي أحمد صبرى 30 سنة، ومقيم بقرية الدوالطة، نجار، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيسر، شعبان سيد عبد العال، 36 سنة ومقيم بقرية البساتين مصابًا بكدمات بالظهر والزراعيين، شيماء مجدي محمد 32 سنة، ومقيمة بقرية البساتين مصابًا بكدمات بالجسم".



كما نقلت سيارات الإسعاف "مالك شعبان سيد، ٨ سنوات، طالب ومقيم بقرية البساتين مصابًا بسجحات بالجسم، صهيب شعبان سيد، 6 سنوات زمقيم بقرية البساتين مصابًا بسجحات بالحسم، عصام علام أحمد 45 سنة، ومقيم بقرية ابشنا، فلاح مصابًا بجرح قطعي بالحاجب الأيسر حوالي ٥ سم، رجب محمد شعبان، 45 سنة، ومقيم بقرية بهبشين مصابًا بجروح وسجحات، نافع عبد الله عبد الحليم 64 سنة، ومقيم بقرية تزمنت الشرقية، مصابًا بجروح وسجحات، آصاله احمد حافظ 54 سنة، ومقيمة بقرية تزمنت الشرقية مصابة بسجحات بالجسم.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.