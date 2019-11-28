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توك شو

أبو العينين: تحرير فلسطين بالإرادة العربية مهما كان الثمن.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:55 ص
ابو العنين
ابو العنين
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قسم التوك شو
قال محمد أبو العينين، رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن قلبه يدمى عندما يسمع مندوب فلسطين يتحدث عن القرارات التي تتخذ من العالم والدول العربية، وأن تلك القرارات واقفة لا تفعل شيئا.

وأضاف محمد أبو العينين، خلال كلمته بفعاليات أعمال الاجتماع الدوري لــ 51 الاتحادات العربية المتخصصة، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن عدم تدخل العرب هو ما جعل البعض يتجرأ فى التحدث عن القدس مرة أو عن الضفة الغربية والمستوطنات مرة أخرى.

وأشار رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أن ما يحدث فى دولة القدس شيء مؤذٍ جدًا، لافتا إلى أن
الاحتلال يغتصب الأرض علنًا أمام العالم ولا يستطيع أحد أن يقول شيئا.

وأكد أنه فى يوم سيأتى الوقت والإرادة ليسجل التاريخ أن الإرادة العربية والفلسطينية ستحرر دولة فلسطين مهما كان الثمن بإذن الله.
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