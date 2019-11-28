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تعليم

رئيس جامعة سوهاج: صوبة لشتلات الخضر المطعمة وإنتاج السمان لأول مرة في الصعيد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:04 ص
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج مع محرر صدى البلد
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اسلام مقلد - عدسة صلاح مهدى
كشف الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن تفاصيل إنشاء المزارع الجديدة التابعة لكلية الزراعة بالجامعة فى منطقة الكوامل، على مساحة 250 فدانا، والتى تضم 3 مزارع للثروة الحيوانية والوحدات الإنتاجية الأخرى.

وقال أحمد عزيز، فى حواره لـ "صدى البلد"، إن مزارع الجامعة مقسمة على كثير من الأفرع والأنواع، فهناك مزرعة للثروة الحيوانية تضم 98 رأسا وبها جزء لعجول التسمين، ويتم إنتاج 40 كيلو لبن يوميا، وتم شراء 26 عجلا للتسمين للمشاركة فى خدمة المجتمع الخارجي وبيعها كلحوم من خلال منافذ الجامعة بالخارج.

وأكد رئيس الجامعة أنه جار الانتهاء من مبنى المحلب الآلى بجوار مزرعة الثروة الحيوانية بمساحة 11*22 متر بسعة 8 نقاط للحليب للتمكن من حلب 60 بقرة يوميا، وذلك لزيادة الإنتاج اليوم من الألبان بدلا من الطريقة اليدوية.

وأضاف أنه تمت زراعة 6 أفدنة من نخيل البلح البرحي لأول مرة فى محافظة سوهاج، وتمت زراعة 7 أفدنة من الليمون المطعوم، وتم عمل صوبة مكيفة لإنبات بذور الفاكهة والأقلمة، وصوبة للإكثار الخضري لأنواع الفاكهة، وصوبتين للزراعات المحمية.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم عمل صوبة لأول مرة فى صعيد مصر لإنتاج شتلات التطعيم فى الخضر بمساحة 360 م من منظمة UNIDO، والتى تهتم بإنتاج شتلات مطعمة لا تحتاج للمبيدات أثناء زراعتها.

وأوضح أنه تم إنشاء وحدة لإنتاج الحمام تشتمل على نوعين؛ حمام فرنساوي وحمام زاجل، وكذلك مزرعة للسمان وتعد أول مزرعة إنتاجية بحثية فى صعيد مصر، وفى مزارع الجامعة فى منطقة الكوثر بشرق سوهاج توجد مزارع للأرانب والأغنام والدواجن وحمام ومزارع فاكهة.
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