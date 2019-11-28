بعد رفع سعر التذكرة.. حقيقة نقل حديقة الحيوان إلى 6 أكتوبر

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، أعلنت أن يوم الثلاثاء سترتفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان إلى 65 جنيها، وهذا اليوم معروف بأنه يوم الصيانة الدورية للحديقة، ويتم إغلاقها أمام الجمهور.



وأضاف "خليفة" خلال حوار خاص لـ "صدى البلد"، أن معنى زيادة سعر التذكرة أنها مستهدفة فئة معينة تدخل إلى الحديقة، لافتًا إلى أنه مؤيد لأى تطوير فى سبيل زيادة موارد الحديقة.



وأشار "نقيب الزراعيين" إلى أن فلسفة صدور هذا القرار هو تحسين دخل الحديقة، نافيًا نقل الحديقة إلى مدينة 6 أكتوبر.



وأوضح أن رفع سعر التذكرة فى يوم معين يعنى تمييز فئة عن فئة أخرى، متابعًا: "نفترض أن يوم الثلاثاء هو يوم إجازة الوالد ويريد أن يخرج مع أولاده فى الحديقة ولكن الظروف الاقتصادية لا تسمح أن يدفع 65 جنيها".



وأقترح زيادة التذكرة إلى 15 أو 20 جنيها، مع تقديم ميزة معينة أو خدمة جديدة تضاهى تلك الزيادة.

