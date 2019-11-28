ديفليه أم مهرجان | شاهد كل صور رانيا يوسف في القاهرة السينمائي

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا كبيرا في الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، التي تتواصل فعالياتها حاليا بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة فنية وإعلامية مميزة.



سبب الجدل هو الأزياء التي ترتديها رانيا يوسف على السجادة والتي تحرص من خلالها على لفت الانتباه وإثارة الجدل، من خلال الوصول للتريند.



وتنجح عادة رانيا يوسف في مسعاها، لدرجة جعلت كثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عنها وعن أزيائها أكثر مما يتحدثون عن أفلام المهرجان.



صحيح أن الفنانات في كل المهرجانات العالمية ترتدي فساتين أنيقة على السجادة الحمراء، ولكن الصحيح أيضا كما يقول كثيرون أن الاهتمام بالأفلام لا يقل عن الاهتمام بالأزياء.



وقد تصدرت رانيا يوسف مؤشر البحث جوجل، كما تصدرت قائمة الأعلى تغريدا على تويتر أكثر من مرة خلال هذا الأسبوع ومع كل ظهور لافت لها في فعاليات المهرجان.



ورغم عدم وجود أي عمل فني لها حاليا، لا في المهرجان ولا على الشاشة الكبيرة أو الصغيرة، إلا أن اسم رانيا يوسف لم يغب عن قائمة الأعلى تداولا خلال الأيام الفائتة.



ونرصد هنا كل صور رانيا يوسف التي ارتدتها خلال أيام وسهرات مهرجان القاهرة السينمائي والتي أثارت من خلالها جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.