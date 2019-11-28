أنا مش دلوعة.. قصة واحدة مثلتها شادية مرتين بسبب أزمة كتابة| نوستالجيا

حرصت الفنانة شادية على تقديم الحفلات الغنائية خلال فترة أواخر السبعينات عن الأفلام السينمائية والمسرحيات، فقد كانت ترى أن عليها اختيار أدوارها بعناية بعد المرحلة الفنية التي قطعتها فلا يكون ظهورها إلا في أعمال فنية محددة فقط.



عرض على شادية، التي تحل اليوم، الخميس، ذكرى وفاتها الـثانية، الكثير من الأفلام السينمائية ولكنها كانت ترفضها، خصوصا أن كل فيلم كانت تقدمه في ذلك الوقت كان يحقق نجاحا وإيرادات ضخمة.



ومن بين هذه الأفلام فيلم كانت قد قدمته شادية كتمثيلية إذاعية في رمضان عام 1978، وحين عرض عليها مجددا لتقديمه كفيلم باسم «الشك القاتل» كالتمثيلية الإذاعية، وافقت رغم أنها ليست قصة جديدة.



وتقول شادية في حوار قديم لها مع مجلة "الموعد"، إنها وافقت عليه لأنها عندما قدمها في الإذاعة تخيلت أنها تمثلها كفيلم وأرادت تمثيل هذه القصة بوجهها وليس بالصوت فقط، وكذلك لسبب آخر يتعلق بالسن، فقد كانت تشعر بأزمة مع الكتاب الذين ظلوا يكتبون لها الأدوار بشكل لا يتناسب مع سنها، فهي حينها لم تعد الدلوعة صغيرة السن.



«الكتاب ما زالوا يرون شادية دلوعة الشاشة التي تغني حبيبي أهو، ويتناسون أن هذه الأدوار لم تعد تليق بي لأنني في الواقع لم أعد في السن الذي يتناسب مع مثل هذه الأدوار»، كما قالت شادية.



وقدمته بالفعل ولكن باسم «الشك يا حبيبي» ليكون مختلفا عن فيلم «الشك القاتل» الذي قدمته مريم فخر الدين في عام 1953.