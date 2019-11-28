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أخبار العالم

أنهار الدم.. ارتفاع عدد قتلى العراق إلى 13 شخصا في ساعات

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:12 ص
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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محمد علي
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد قتلى المظاهرات في الناصرية بمحافظة ذي قار العراقية ارتفع إلى 13، وذلك بعدما كان وصل قبل وقتٍ قليل إلى 8 مع إصابة أكثر من 45 بمواجهات بين الأمن والمتظاهرين، تزامنًا مع بدء حملة أمنية ضد الاعتصامات المناهضة للحكومة في المدينة الواقعة في جنوب العراق.

وأعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل خلايا أزمة في المحافظات برئاسة المحافظين وقادة عسكريين لحفظ الأمن، وذلك بعد اشتعال الأمور خلال الساعات الماضية التي وصلت إلى إحراق قنصلية إيران في النجف وإعلان حظر التجول، وفق ما ذكرت صحف عراقية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه "لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين، وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاءً في خلية الأزمة، لتتولى القيادة والسيطرة على جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة المحافظين في أداء مهامهم".

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الأربعاء، عن صدور أوامر باعتقال من أسمتهم "مثيري الشغب" والمندسين في الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ عدة أسابيع.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد خالد المحنا، بـ"صدور أوامر قبض بحق المندسين ومثيري الشغب في التظاهرات بعد عرض الوثائق والبيانات والصور" التي تؤكد تورطهم بهذه الأفعال.

ويشهد العراق احتجاجات منذ بداية أكتوبر الماضي على الحكومة والنظام الحاكم.

وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف أدت لمقتل أكثر من 340 قتيلًا وإصابة الآلاف.
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