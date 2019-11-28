بمشاركة 150 طالبة.. جامعة بنها تنظم المهرجان الإرشادي العاشر للجوالات

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها واتحاد الطلاب، المهرجان الإرشادي العاشر لجوالات الجامعة فى الفترة من 21 – 28 نوفمبر الجارى، وذلك لنشر الوعي الصحي بين فتيات الجامعة تنفيذا لتوجيهات ورؤية السيد رئيس الجمهوريه «الست المصرية هي صحة مصر».



أقيمت الفعاليات برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب.



وقال الدكتور إسماعيل محمود مدير ادارة الجوالة والخدمة العامة إن المهرجان شارك فية 150 طالبة على مستوى 11 كلية بالجامعة وهى التجارة والآداب وهندسة شبرا والزراعة والعلوم والحاسبات والفنون التطبيقية وهندسة بنها والتمريض والتربية والتربية النوعية.



وأضاف أن إدارة الجوالة والخدمة العامة قامت بوضع لائحة تسابق تؤكد تفعيل شعار مرحلة الجوالة "الخدمة العامة"، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع أكثر من هيئة تعمل في العمل التطوعي والخدمي منها مؤسسة بهية لعلاج مرضى سرطان الثدي، وتم تنظيم ندوة تثقيفية داخل جامعة بنها لنشر الوعي الصحي بين فتيات الجامعة.



كما قامت الجامعة بالتنسيق مع كلية التمريض بتنظيم عطاء دورة إسعافات أولية للمشاركات في المهرجان والتنسيق مع شبكة تثقيف شبكة تثقيف الأقران"Y-PEER" التابعة لصندوق الأمم المتحده للسكان لعمل ندوة تثقيفية في الصحة الإنجابية.