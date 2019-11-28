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توك شو

أبو العينين: يجب على الأمة العربية الوقوف صفا واحدا لحل أزمة سد النهضة.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:11 ص
ابو العينين
ابو العينين
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قسم التوك شو
قال محمد أبو العينين، رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن أفريقيا غنية بالعديد من الموارد، لافتًا إلى أن ثرواتها تدعو للتعجب، مضيفًا: "اللى يقدر يستخرج ثروات أفريقيا هيقول ده كان فين من زمان".

وأضاف محمد أبو العينين، خلال كلمته بفعاليات أعمال الاجتماع الدورى لــ 51 الاتحادات العربية المتخصصة، المذاع ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن إنتاج الماس بقارة أفريقيا يصل إلى 95% على مستوى العالم، بالإضافة إلى  أن قارة أفريقيا تحتوى على 600 تريليون قدم مكعب غاز.

وأشار رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أن هناك اكتشافات عديدة لآبار البترول إلى جانب وجود 600 ألف رأس ماشية، موضحًا أن 75% من إنتاج الذهب في العالم موجود بقارة أفريقيا، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة من الأراضي والأمن الغذائي للعالم كله، مؤكدًا أن الشمس تتواجد على القارة الأفريقية لمدة 4 آلاف ساعة في السنة، فلدينا القدرة الكافية لتصدير طاقة جديدة ومتجددة للعالم كله.

وأوضح رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن كل ذلك جزء من ثروات مصر القارة الأفريقية، بالإضافة إلى الثروة البشرية من شباب أبنائها الذكى المحتمل والقادر على العمل.

وقال رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن مياه نهر النيل بها مشاكل لابد من حلها، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون للدول العربية نصيب من تقسيم مياه الدول.

وأضاف رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن حصة مصر من المياه من أكثر من 100 سنة كانت تصل إلى 55 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن عدد أفراد الشعب المصرى حينذاك كان 17 مليون نسمة.

وتابع: "حصة مصر من المياه اليوم 55 مليارا على الرغم من زيادة عدد الشعب الذى يصل إلى 107 ملايين نسمة"، موضحًا أنه لابد من وقوف الأمم العربية بجانب الحق ويكون هناك مداخلات ومؤتمرات لوجود حل لكل مشاكل دول حوض النيل وعمل قيمة مضافة نستغلها معًا.
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