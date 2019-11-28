النني يبحث عن انتصار شرفي مع بشكتاش أمام سلوفان السلوفيني بالدوري الأوروبي

يستضيف فريق بشكتاش التركي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفيني، اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.



ويسعى فريق بشكتاش بقيادة محمد النني لتحقيق انتصار شرفي في مباراة اليوم، بعدما خسر في الأربع مباريات السابقة، بينما يطمح فريق سلوفان في خطف الثلاث نقاط، للحفاظ على أماله الضعيفة في الصعود.



وكان فريق بشكتاش خسر أمام سلوفان بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت تواجد محمد النني.





ويتصدر سبورتنج براجا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاطن ويحل وولفرهامبتون ثانيا بـ 9 نقاط، وسلوفان براتيسلافا بـ 4 نقاط، وبشكتاش رابعا بدون نقاط.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الأوروبي، سبورتنج براجا مع وولفرهامبتون في تمام الثامنة إلا خمس دقائق.