العثور على طفل حيًّا بكيس نفايات بجوار مجمع مدارس بمكة في السعودية.. صور

فتح مركز شرطة جرول بالعاصمة المقدسة أمس، الأربعاء، تحقيقًا في واقعة العثور على طفل حي ملفوف بكيس نفايات وملقى بجور أحد المواقع الحكومية، بحسب سبق.



وتفيد التفاصيل بأن مركز العمليات الموحد بمكة تلقى بلاغًا من مواطن يُفيد بأنه عثر على طفل ملفوف بكيس نفايات أسود بجانب مجمع مدارس حكومي بحي الزاهر.



وفور تلقي البلاغ، هرعت الجهات المختصة مدعومة بالفرق الأمنية إلى مكان الطفل وقامت بفحصه ليتضح أنه على قيد الحياة وتم تسليمه لمستشفى الأطفال والولادة بمكة.



على الصعيد ذاته، أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حادثة العثور على لقيط بجانب مجمع مدارس مساء أمس بمكة.