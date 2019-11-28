وزارة الدفاع الإسبانية تحظر استخدام هواتف Huawei

بعد اشتعال الحرب بين الإدارة الأمريكية وشركة هواوى الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، انضمت إسبانيا للقائمة بعدما حظرت وزارة الدفاع إستخدام أجهزة هوواى لموظفيها من استقبال أو إرسال ملفات حساسة، والسماح فقط لهم بالاستخدام العادى فقط.



وبحسب La Informacion، منعت وزارة الدفاع الإسبانية كل هواتف هواوى من الدخول إلى السيرفرات الخاصة بها التى تحتوى على ملفات هامة، وحتى البريد الإلكترونى لموظفيها، الأمر الذى يفرض عليهم إستخدام هواتف ذكية أخرى.



وبالرغم من عدم ذكر أى أسباب تجاه هذا القرار، إلا أن مع اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لشركة Huawei منذ فترة طويلة بالتجسس على البيانات الخاصة بمستخدميها، فالتفسير المنطقى أن إسبانيا أخذت قرارًا مماثل.



ومن ناحية أخرى كانت قد أعلنت هواوى عن رفعها دعوى قانونية ضد الحكومة الأمريكية، لحظرها غير القانونى الممارس على أجهزتها.



وقال المتحدث باسم هواوى إن الشركة تتعامل مع أكثر من 170 دولة على مدار الثلاثين عامًا الماضية، ولم تتورط فى أى حادث متعلق بالأمن السيبرانى، وأن أمن المعلومات هو أحد أهم أولويات الشركة.



وبالرغم من حظر دعم خدمات جوجل لهاتف Huawei Mate 30 Pro، إلا أن العملاق الصينى مازال محتفظًا بالمركز الثاني في شحن منتجاته إلى أوروبا فى الربع الأخير من العام الجارى، وباقى أنحاء العالم.

