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أخبار العالم

موجيريني: مستوطنات إسرائيل تهدد حل الدولتين

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:13 ص
فيدريكا موجيريني
فيدريكا موجيريني
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سمر صالح
حذّرت الممثلة العليا للشؤون السياسية والخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني من أن المستوطنات الإسرائيلية تهدد حل الدولتين، لكنها قالت "إن العودة إلى المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكنة".

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج، حسب بيان على موقع الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن "أية خطة لا تراعي مصالح الطرفين ستفشل، ولكن العمل يستمر في ظل هذه الظروف الصعبة لإبقاء هذه الفكرة".

وأضافت: "نحن أكدنا أن المستوطنات غير شرعية تحت القانون الدولي وهي تهدد حل الدولتين".

وتابعت: "إسرائيل لها الحق في الحصول على الأمن ولن يكون الأمن مستدامًا وحقيقيًا إلا إذا كان مبنيًا على السلام وعلى حل الدولتين هذا هو الحل الوحيد القابل للتحقيق والمستدام والواقعي".

وأردفت: "في اعتقادي الراسخ أنه مع القيادة الشجاعة، لا تزال العودة إلى المفاوضات ممكنة ما زلت مقتنعة اليوم، بعد خمس سنوات من زيارتي الأولى كممثلة سامية في فلسطين وإسرائيل، أن هذا هو الهدف وهذا ممكن تحقيقه من الناحية الواقعية".

وشددت على أن "هذا هو الحل الوحيد القابل للتحقيق والمستدام والواقعي لهذا الصراع".
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