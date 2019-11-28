حماس ترد على هدم إسرائيل منازل الفلسطينيين

وصف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، قيام جيش الاحتلال بهدم منازل لأسرى في بلدة بيت كاحل في بالخليل فجر اليوم، الخميس، "بالسلوك الإرهابي وعدوان مستمر على جماهير الشعب الفلسطيني".



وأضاف "يتوهم الاحتلال أن هذا السلوك يمكن أن يوقف نضال الشعب فكل الوقائع أثبتت أن سياسة هدم المنازل كانت وقودًا لثورة شعبنا المشتعلة، وأن الحاضنة الشعبية للمقاومين وذويهم كانت سببًا في منع الاحتلال من تحقيق أهداف سياسته بهدم منازل المقاومين".



وهدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، الخميس، منزلا في قرية عصيرة الشمالية شمال غرب نابلس.



وقال حازم ياسين رئيس بلدية عصيرة الشمالية إن جرافات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء، بالرغم من حصوله على التصاريح اللازمة من السلطة الفلسطينية، حيث حصل صاحب المنزل على "كوشان" طابو من الجهات المختصة إلا أن سلطات الاحتلال رفضت الاعتراف بالتصاريح بحجة أن المنزل في منطقة "سي" تخضع للسيطرة الإسرائيلية.



وأضاف ياسين أن المنزل تعود ملكيته للمواطن معمر حمادنة من القرية وهو بناء مؤلف من طابقين ومساحته 200 متر مربع ويقع في منطقة السريج جنوب غرب عصيرة الشمالية.