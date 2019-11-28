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أخبار البلد

سيد خليفة: السيسي حريص على جذب الاستثمارات لإفريقيا.. والزراعة أولوية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:50 ص
الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
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شيماء مجدي / عدسة : هدير عبده
أعرب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن سعادته بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام، حيثُ إنه يعمل على تنمية القارة من خلال الاستثمارات فى جميع المجالات، وبالتالى تأسيس اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة من أجل مزيد من التعاون فى المجال الزراعى.

وأضاف نقيب الزراعيين، خلال حوار مع "صدى البلد"، أن القضية الأولى فى إفريقيا تتمثل فى الزراعة؛ وذلك فى سبيل حماية المنتجات الزراعية من التقلبات المناخية التى تحدث حاليًا فى معظم بلدان العالم.

ونوه نقيب الزراعيين، إلى أنه تم عقد مؤتمر فى نهاية سبتمبر الماضى، وتمت الموافقة على إنشاء اتحاد المهندسين الإفريقى، وحاليًا نستعد إلى عقد المؤتمر التأسيسي فى نهاية ديسمبر القادم.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن هناك لجنة تم تكوينها داخل اتحاد المهندسين الزراعيين خاص بالاستثمار الزراعى، لأن الحكومات وحدها لا تستطيع أن تقوم بدورها فى مجال الاستثمار، لافتًا إلى أن مصر هى أساس الاستثمار فى إفريقيا نظرًا لموقعها الجغرافى فى منتصف القارة.

ولفت نقيب الزراعيين، إلى أن الرئيس حريص على جذب الاستثمارات فى جميع المجالات بالقارة الإفريقية.
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