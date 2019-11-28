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تعليم

جامعة الإسكندرية تكرم أول رئيس عربي وأفريقي للمؤسسة الفيدرالية الدولية لجراحة الأطفال

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
كرم مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم، الدكتور سامح شحاتة، أستاذ جراحة الأطفال بـ"طب الإسكندرية"، بمناسبة توليه منصب رئيس الفيدرالية الدولية لجراحة الأطفال، تقديرًا لمساهماته العالمية وأبحاثه في مجال جراحة الأطفال، ومشاركته في العديد من المؤتمرات العالمية وورش العمل العالمية أيضًا.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، أن اختيار أحد أبناء وأساتذة جامعة الإسكندرية لتقلد هذا المنصب الرفيع يعد فخرا للجامعة، كون الدكتور شحاتة هو أول رئيس مصري وعربي وأفريقي يتقلد هذا المنصب، ولفت الكردي أن هذا يعكس ريادة جامعة الإسكندرية في كافة لمحافل الدولية والإقليمة والمحلية.

من جانبه أوضح الدكتور سامح شحاته، أن المنظمة الدولية لجراحة الأطفال هي المنظمة الأم لجراحة الأطفال في العالم ومقرها في بازل بسويسرا، وهي معنية برعاية الأطفال فضلا عن تقديم الدعم للجراحين الشبان.

وأشار إلى ان أخر مؤتمر نظمته المؤسسه ضم 850 جراح على مستوى العالم، ولفت شحاته ان تقلده لهذا المنصب يعد اعتراف دولي بتميز جامعة الإسكندرية واهتمامها بالبعد العالمي والأفريقي والعربي.
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