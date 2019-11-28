بعد وفاة سيدة.. كوارث صحية يُسببها رجيم الكيتو.. أسئلة تجيبك عن تفاصيل النظام.. وعميد معهد القلب السابق يحذر منه

وأوضح الدكتور جمال شعبان أنه من السهل جدا أن يبدأ الإنسان الكيتو ولكن من الصعب أن ينهي هذا الأمر، وهناك الكثير من الحالات التي أنهت الكيتو تعاني من الهبوط ونقص السكر في الدم على الرغم من استخدام الأنسولين.





ما هو نظام الكيتو دايت؟

كيف يعمل نظام الكيتو؟

في أي حالة يتم اتباع نظام الكيتو؟

ما أضرار نظام الكيتو دايت؟

من الممنوعين من نظام الكيتو؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة قصة سيدة توفيت بسبب نظام الكيتو دايت، وهو نظام يعتمد على البروتينات ومنع تناول الكربوهيدرات تمامًا، لكن العديد من أطباء التغذية وكذلك الدراسات العلمية حذروا من اتباع نظام الكيتو دايت نظرًا لأنه يسبب العديد من المشاكل الصحية.حذرت الدكتورة هبة عصام، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشدة من نظام الكيتو، مؤكدة أنه يخالف أجسادنا ولا نستطيع منع دخول الكربوهيدرات إلى الجسم.وقالت استشاري التغذية العلاجية، إن نظام الكيتو يضر وظائف الجسم ويؤثر بالسلب على الكلى والكبد، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى خلل بالهرمونات، خاصة الأنسولين.وأوضحت أن جسم الإنسان يشبه السيارة التي تحتاج إلى بنزين ونضع لها أشياءً أخرى تُسبب خللا بها، ويجب إدخال الكربوهيدات الصحية إلى الجسم بمقدار معين من أجل توازن نسبة حرق الدهون.وحذرت من نظام الكيتو الذي يُسبب الأمراض ويؤدي في بعض الأحيان إلى الموت، موجهة نصيحة "الصحة أمانة ويجب الحفاظ عليها".من جانبه، قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن "الكيتو الرجيم" ليس بالشيء الجديد وكان يستخدم في حالات مرضية للأطفال وتحديدا الصرع، لافتا إلى أنه لابد لمرضى السكر والضغط والكبد والكلى وكبار السن أن يكونوا على حذر من تطبيقه، موكدًا أن الجلوكوز يعد المحرك الأساسي للجسم وأي خلل فيه يؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات، أبرزها زيادة الدهون.وإليك أبرز أضرار نظام الكيتو دايت على الصحة:1- ضار بصحة الكلىيمنع تناول الكربوهيدرات ويعتمد على تناول البروتينات، مما يجعل البول أكثر حمضية، وهو ما يؤثر سلبًا على أداء الكلى، بحسب موقع health24.2- يصيب بالسكرنظام الكيتو غير مناسب للمصابين بمرض السكر، لأنه يحرم الجسم من تناول نسبة معينة من الكربوهيدرات التي تعمل على السيطرة على نسبة السكر في الدم، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر.3- يسبب مشاكل جلديةتوصلت الأبحاث الطبية الحديثة التى أجريت على الفئران أن حمية الكيتو الغذائية، قد تؤدى إلى تفاقم التهاب الجلد، وذلك بسبب احتوائها على نسب عالية من الدهون.4- ضار بالأسنانأكدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يخضعون لنظام كيتو يتجاهلون نظافة أسنانهم والاعتناء بها بحجة أنهم لا يتناولون البقوليات والحلويات والنشويات ولكنها عادة كارثية، فصحة الفم والأسنان تتأثر سلبًا بسبب هذا النظام ولابد من وضع نظام خاص للعناية بها.5- الوزن يعود بسرعةنظام كيتو الغذائي قد يؤدي إلى فقدان الوزن وانخفاض السكريات في الدم، لكنه حل سريع ومؤقت لا يكون مستدامًا، وبنسبة كبيرة، قد يستعيد الشخص الوزن الذي فقده مرة أخرى ولكن بوزن أكبر من المفقود.وكشفت الدكتورة لميس مراد، خبيرة التغذية، العديد من التفاصيل حول نظام الكيتو دايت، حيث أكدت أنه غير مسموح خلال اتباع هذا النظام بتناول الكربوهيدرات تمامًا وكذلك السكريات والفواكه.الكيتو دايت يعتمد على تناول كل أنواع الخضراوات، واللحوم، والأسماك، والدجاج، والبيض، وكذلك كل الأطعمة كاملة الدسم مثل اللبن والزبدة، ويسمح بطهي الطعام بأي نوع زيت أو سمن دون قلق لأن هذه الدهون سيتم حرقها بشكل تلقائي، لكن نظام الكيتو ممنوع به تناول الفواكه بكل أنواعها، والنشويات والسكريات، لكن يمكن تناول خبز الكيتو المخصص المصنوع من دقيق اللوز.أوضحت لميس مراد لـ " صدى البلد" أن منع تناول النشويات يجعل الجسم يحرق كل السكر بالجسم تمامًا ثم يتجه إلى حرق الدهون المخزنة، فتحدث خسارة للوزن بشكل سريع.أكدت خبيرة التغذية أن نظام الكيتو لا يصلح إلا لاصحاب الوزن الزائد بشكل مبالغ فيه، ويفضل أن يكون اتباعه مجرد مرحلة مؤقتة فقط وعدم الانتظام عليه لفترة طويلة، لأن منع تناول عناصر معينة تماما غير صحي للجسم، خاصة أن نظام الكيتو دايت يحرم الجسم من الفاكهة بسبب احتوائها على السكر، وبالتالي لا يحصل الجسم على عناصر معينة لا توجد إلا بالفاكهة.- يقلل البوتاسيوم والصوديوم في الجسم فيسبب تشنجا في العضلات.- قد يحدث جفاف نتيجة حرق الجسم لكل السكر بالجسم.- في الأيام الأولى الدايت يشعر الشخص بأعراض تشبه البرد، وهذه الحالة تسمى إنفلونزا الكيتو، وهذه تدل على أن الجسم بدأ يتعامل مع نظام الكيتو ويستجيب له وبدأ بالفعل في حرق الدهون المخزنة.نصحت لميس مراد باستشارة الطبيب أولًا قبل اتباع نظام الكيتو دايت، مؤكدة أنه لا يناسب مرضى القلب، الحوامل، المرضعات، مرضى السكر والضغط، موضحة أن تناول أدوية خاصة بهذه الأمراض قد يسبب مشاكل صحية أخرى مع نظام الكيتو دايت.