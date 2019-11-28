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أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران تفتح باب التسجيل للتدريب العملي.. اعرف التفاصيل

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:27 ص
أكاديمية مصر للطيران
أكاديمية مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، فتح باب التسجيل للطلبة للتدريب العملي في شركة مصر للطيران لعدد من التخصصات، وذلك بالتواجد فى أماكن العمل لاكتساب الخبرات المناسبة فى شتى المجالات وطبقًا لتخصص المتدربين ولمدة 4 أسابيع.

يبدأ التسجيل للتدريب من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر الساعة 9 صباحًا ويستمر حتى يوم الثلاثاء 3 ديسمبر الساعة 9 مساءً.

يتم التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لأكاديمية مصر للطيران للتدريب على الرابط التالي:
https://training.egyptair.com/internship

وأعلنت أكاديمية التدريب، عدة شروط وهي:
• التسجيل لمرة واحدة فقط في الموسم الواحد.
• طلبة السنة النهائية يتم تسجيلهم كطلبة وليس خريجين.
• البريد الخاص بـ Facebook لا يصلح للتسجيل، لذلك يرجى استخدام بريد الكتروني فعّال لاتمام عملية التسجيل.
• سيتم التواصل من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) – رجاء إضافة هذا البريد الالكتروني لقائمة العناوين الخاصة بك لضمان وصول الرسائل بصورة طبيعية.
• قد لا يمكننا تدريب كل الطلبة المتقدمين، حيث إن التدريب يتم طبقا للأماكن المتاحة لكل تخصص.
• سيتم التواصل بالمتقدمين المقبولين فقط وذلك خلال الموسم التدريبي – لذلك رجاء الاستعداد بالأوراق المطلوبة، حيث يمكن أن تصلك رسالة القبول في أي وقت.
• رسوم التدريب للطلبة 200 جنيه مصري لمدة 4 أسابيع.
• رسوم التدريب للخريجين 30 جنيها مصريا / يوم - التخصصات النظرية

وخصصت الشركة هذا الرابط للإطلاع على مزيد من التفاصيل ومعرفة التخصصات المتاحة على الرابط التالي: https://training.egyptair.com/Promo/StudentsTraining
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