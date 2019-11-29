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أخبار البلد

لم يتم تفعيله حتى الآن ..الزراعيين توضح أهم مميزات الكارت الذكى للفلاح

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة ، نقيب الزراعيين فى حوار مع صدى البلد
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شيماء مجدي عدسة :هدير عبده
قال الدكتور سيد خليفة نقيب الفلاحين، إن الحل الأساسى فى مشكلة تسويق القطن هو التزام الحكومة بشرائه من الفلاحين، بعد تحديد الكميات المطلوبة منه كل موسم، أما القمح فيتم شراؤه ولا توجد أى مشكلة فى تسويقه.

وأضاف "خليفة" خلال حوار خاص لـ "صدى البلد" ، أن الفلاحين تعانى بالفعل من صرف تأخر الأسمدة المدعمة من قبل وزارة الزراعة لذا يلجأون إلى السوق السوداء بأسعار مرتفعة.


ونوه "نقيب الزراعيين" إلى أن الوزارة طرحت الكارت الذكى فى محافظتين الغربية وبورسعيد ، لتخفيف العبء على الفلاحين وإلزام الجمعيات التعاونية بتوزيع المبيدات والأسمدة والمخصبات والتقاوى، ولكن لم تفعيله حتى الآن.

وأشار إلى أن الكارت الذكى سيوفر قاعدة بيانات للفلاحين وبالتالى يتم التوزيع العادل لجميع مستلزمات الزراعة المدعمة، وبالتالى بناء سياسات زراعية سليمة.

ولفت إلى أن الجمعيات التعاونية لم تقم بدورها على أكمل وجه مع الفلاحين لذا لابد من إعادة هيكلتها مرة أخرى سواء من حيثُ التكنولوجيا أو الأشخاص، معلقًا :"منذ صغرى لم يتغير المسئولين فى الجمعيات التعاونية".
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