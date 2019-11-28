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نائب محافظ المنوفية: تمكين الشباب يجنب مصر أي فراغ مستقبلي في القيادات.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
نائب محافظ المنوفية
نائب محافظ المنوفية
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آيات أحمد
قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن تمكين الشباب يجنب مصر أي فراغ مستقبلي في القيادات، لافتًا إلى أن تعيين نواب المحافظين من الشباب له أهمية من أكثر من جانب، خاصة من خلال استغلال قدراتهم وطاقاتهم وتأهيلهم للمناصب القيادية فى المستقبل.

وأضاف محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية " اكسترا نيوز"، أن تعيين نواب المحافظين الشباب كان لهم تجربة ناجحة العام الماضى، مشيرًا إلى أنه بالأمس تم تعيين أحد نوب المحافظين الشباب كمحافظ لمحافظة بورسعيد نظرًا لنجاحاته التى حققها.

وأوضح محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، أن 62% من مصر شباب والأقدر على التعامل معهم هم الشباب مثلهم، مؤكدًا أن من لديهم كفاءة علمية وعملية هو من له فرصة فى النجاح فى تلك التجربة، مضيفًا أن الحكم يكون للكفاءة فقط وليس للمواقف السياسية المسبقة.

وتابع محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، أن تقليد الشباب مناصب نواب المحافظين، هى سابقة لم تشهدها مصر.

وأشار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح كلف نواب المحافظين والمحافظين بالمتابعة الميدانية وضرورة حل مشكلات المواطنين.
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